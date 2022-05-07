AMD'den oyunlarda bekleme derdini bitirecek teknoloji! - Son Dakika
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AMD'den oyunlarda bekleme derdini bitirecek teknoloji!

07.05.2022 12:26
AMD'den oyunlarda bekleme derdini bitirecek teknoloji!

AMD, Smart Access Storage isimli depolama çözümüyle merak uyandırdı. İşte AMD'nin oyun deneyimini katlayacak yeni teknolojisi.

Oyunculara yönelik planlarını artıran AMD, son olarak depolama çözümlerine yönelmiş gibi gözüküyor. Sızdırılan ilk bilgilere göre Smart Access Storage olarak adlandırılan yeni teknoloji, muhtemelen bir tür depolama hızlandırma yeniliği sağlayacak.

Mayıs ayının sonunda başlayacak olan Computex 2022'de gün yüzüne çıkması beklenen Smart Access Storage'in tam olarak ne işe yarayacağı henüz belirsiz. Ancak sızıntıyı yapan kaynaklar, özellikler oyun bilgisayarlarına yönelik avantajlara dikkat çekti.

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AMD, Smart Access Storage ile depolamada çağ açacak

VideoCardz'da yer alan yeni bir rapora göre AMD, kullanıcılarına depolama ve oyunlar konusunda yardımcı olacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Henüz işlevi belirsiz olan Smart Access Storage isimli bu özelliğin, ilk olarak Corsair Voyager dizüstü bilgisayarlarda yer alacağı ifade edildi.

AMD'den oyunlarda bekleme derdini bitirecek teknoloji!

Microsoft DirectStorage API'a dayanacağı düşünülen yeni Smart Access Storage'in, özellikle oyunlardaki bekleme süresini kısaltması mümkün gibi görünüyor. Mart ayında kullanıma sunulan DirectStorage API, oyunların yükleme sürelerini büyük ölçüde düşürmesiyle meraklandırmıştı. Daha önce bu özellik Xbox Series konsollarda yer alıyordu.

Microsoft'un teknolojisi, NVMe SSD'lerde oyun yükleme sürelerini kısaltmanın haricinde başka yeteneklere de sahip. Oyun içerisindeki varlıkların daha hızlı yüklenmesine imkan sağlayan API, özellikle açık dünya oyunlarının akıcı çalışmasını sağlıyor. AMD'nin çözümünün de benzer şeyler yapacağını düşünüyoruz.

Corsair'in ilk oyun laptopu olacak Voyager serisinin, Computex 2022 lansmanı sonrasında Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. AMD ile iş birliği yaparak yeni SSD çözümü üzerinde çalışan Corsair'in, Computex 2022 etkinliği sırasında resmi bilgiler vermesi olası görünüyor.

AMD'den oyunlarda bekleme derdini bitirecek teknoloji!

Corsair Voyager dizüstü bilgisayarın, Ryzen 9 6900HX işlemci ve Radeon RX 6800M ekran kartına yer vermesi ve tamamen AMD destekli bir oyuncu bilgisayarı olacağı düşünülüyor. Bu yüzden AMD'nin yeni teknolojisini ilk kullanacak model olması da şaşırtmıyor.

Peki sizin AMD Smart Access Storage hakkındaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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