AMD'nin Yeni Canavarı Ryzen 9 3900X'in Overclock Performans Detayları Ortaya Çıktı

AMD'nin Ryzen 3000 serisini işlemcilerinden olan 3900X'in overclock işlemine tabi tutulduktan sonra 4,5 GHz'te çalıştığı belirtildi.

AMD'nin yeni Ryzen 3000 serisi işlemcileri; etkileyici çekirdek sayısı, satın alınabilir düzeydeki fiyatı ve performans puanıyla oldukça ilgi çekiyordu ancak "TUM_APISAK" adlı bir Twitter hesabı, Ryzen 9 3900X işlemcinin saat hızının 4,5 GHz'ye ulaştığını gösteren bir görsel paylaşarak beklentileri oldukça yükseltti. Tüm çekirdeklerin saat hızının 4,5 GHz olduğu düşünülürse oldukça iddialı bir işlemci olduğu su götürmez bir gerçek oluyor.



Daha önce Ryzen 7 3700X'in Geekbench kıyaslamasında çoklu çekirdek performansında 34.059 puan alarak, 33.173 puan alan Intel Core i9-9900K'yı alaşağı ettiği düşünülünce daha fazla çekirdeği ve daha yüksek saat hızı olan Ryzen 9 3900X'in Intel Core i9-9900K'yı çok rahat bir şekilde geçmesi mümkün.



4,5 GHz'lik saat hızının Ryzen 9 3900X'te nasıl başarılı bir şekilde uygulandığına dair bilgi bulunmuyor. Ayrıca Ryzen 9 3950X de 16 çekirdeğinin tamamında 5 GHz'lik bir saat hızına çıkmayı başarmış ancak bunu sıvı nitrojen soğutma sistemiyle yapmıştı. Dolayısıyla bunun günlük bilgisayar kullanıcıları için çok da gerçekçi olmadığını söylemek gerekiyor.



7 Temmuz'da satışa çıkacak olan Ryzen 9 3900X'in meydana getirdiği bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı kısa bir süre sonra belli olacak.

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