AMD'nin yeni işlemcileri performans canavarı çıktı!

AMD ile Intel arasında süregelen işlemci rekabeti, pazarda kalmak isteyenlerin kendini geliştirmesini zorunlu kılıyor. Öyle ki Ryzen serisinin gelişiyle geriye düşen Intel, 12. nesil sayesinde tekrar zirveye oturdu. Şimdi ise benzer bir hamle AMD'den geldi. Yeni Ryzen 5 7600X işlemcisi, performans testlerinde Ryzen 9 5950X'i geride bıraktı.

AMD Ryzen 5 7600X, Zen 4 mimarisinin gücünü ortaya koydu!

AMD'nin yeni tanıttığı Zen 4 mimarisi ile üretilen ve orta üst sınıfa konumlandırılan Ryzen 5 7600X işlemcisi, yapılan testlerde umulmadık sonuçlar ortaya koydu. Özellikle geçtiğimiz yılın en performanslıları arasında yer alan Ryzen 9 5950X gibi bir çipi geride bırakmayı başardı.

Yapılan testin sonuçlarına baktığımızda, ürünün 100-000000593-20_Y koduyla burada listelendiğini görüyoruz. Ayrıca sistemde GIGABYTE X670E AORUS Master ana kartı ve NVIDIA'nın RTX serisi bir ekran kartının bulunduğunu görüyoruz. Ek olarak, Windows 10 işletim sisteminin kullanıldığını da belirtelim.

Tabii alınan bu skora işletim sistemin ufak bir etkisi olsa da GPU'dan bağımsız olduğunu söyleyelim. İlk olarak Vulkan 1 test skoru göze çarpıyor. İşlemci burada tam 12 bin 75 puana ulaşıyor. OpenGL 4.5 ise 10 bin 526 gibi biraz daha düşük bir sonuç veriyor.

Bu işlemcinin yapısına baktığımızda ise 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olduğunu görüyoruz. Saat hızı ise temel olarak 4.4 Ghz'de geliyor. Fakat overclock işlemi yapılarak 5 Ghz üstüne çok rahat bir şekilde çıkartılabileceği belirtiliyor.

Bu işlemci, 32MB L3 önbelleğe ve 6MB L2 önbelleğe sahip. Yani toplamda 38MB'lık bir önbellek bulunacak. Bu da mevcut neslin önüne geçmesini sağlıyor. Zaten saat hızlarına baktığımızda da 3.7'den 4.4'e yükseliş söz konusu.

Yukarıda yer alan PowerBoard 3.0 Benchmark testine baktığımızda ise bütün sistem halinde yeni Zen4'lerin orta seviyesinin bile (Ryzen 5 7600X) üst seviye Zen 3'ten (Ryzen 9 5950X) yüzde 9.5 ila 11.13 oranında daha iyi sonuç verdiğini görüyoruz. Yeni R7 ve R9 çiplerinde bu farkın yüzde 40'a kadar ulaşması bekleniyor.

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