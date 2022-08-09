AMD, Nvidia, Intel... Teknoloji şirketleri işe alımı azaltıyor - Son Dakika
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AMD, Nvidia, Intel... Teknoloji şirketleri işe alımı azaltıyor

09.08.2022 11:41
AMD, Nvidia, Intel... Teknoloji şirketleri işe alımı azaltıyor

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar sonrası teknoloji devleri de işe alımları yavaşlatma politikasını hayata geçirdi. Önceden bu kararı alan Google, Meta, Tesla'nın yanına Apple da eklenirken, çip üreticileri AMD, Intel ve Nvidia da işe alımları yavaşlatanlar kervanına katıldı.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, teknoloji şirketlerinde de işe alımlarda frene basma zorunluluğunu beraberinde getirdi.

Apple, daha önce işe alımları yavaşlatma kararı alan Google, Meta ve Tesla gibi olası bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için bazı birimlerde gelecek yıl işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

ÇİP ÜRETİCİLERİ DE HAREKETE GEÇTİ

Geçen yıl rekor gelir elde eden çip üreticileri de ilk etkili tedbir olarak işe alımları azaltmak için harekete geçti.

Örneğin ikinci çeyrekte rekor gelir elde eden AMD, işe alımları yüzde 4 oranında azalttı.

Ekran kartı üreticisi Nvidia, en çok alımları düşüren firma olarak kayıtlara geçti. Intel ise benzer bir karar alarak açık iş ilanlarının sayısını azaltmaya başladı.

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