AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2 Yayınlandı - Son Dakika

AMD, grafik kartları için yepyeni bir sürücü yayınladı. Sürüm notlarına göre, AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2 sürücüsü, Doom Eternal'ın Vulkan Ray Tracing için resmi destek ekliyor.

AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2

Ek olarak, bu yeni sürücü ayrıca üç yeni Vulkan uzantısı için destek ekler. Sadece bu değil, MechWarrior 5: Mercenaries'de meydana gelen bazı görsel kusurları da düzeltir.

Bu yeni sürücüyü indirebilirsiniz. Aşağıda ayrıca tam değişiklik günlüğünü de bulabilirsiniz.

AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2 Güncelleme Notları

için Vulkan Ray Tracing desteği eklendi.

VK_EXT_custom_border_color: Bu uzantı, uygulamaların örnekleyici adres modu için özel bir kenarlık rengi belirlemesine olanak tanır.

VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow: Bu uzantı, gölgelendirici modüllerinin kullanımı için SPV_KHR_subgroup_uniform_control_flow SPIR-V uzantısının kullanılabilirliğini ortaya çıkarır. SPIR-V uzantısı, ayrılan alt grupların yeniden birleşeceği konusunda daha güçlü garantiler sağlar.

VK_EXT_color_write_enable: Bu uzantı, uygulamaların bir ardışık düzen dinamik durumu aracılığıyla renkli eklerin çıktısını almak için yazmaları seçmeli olarak etkinleştirmesine ve devre dışı bırakmasına olanak tanır. Bu, artan verimlilik için boru hattı sayılarını azaltma potansiyeline sahiptir.

DirectX® 11'de MechWarrior 5™: Mercenaries oynarken, Radeon RX 6000 serisi grafik ürünleri gibi bazı AMD Radeon grafik ürünlerinde görsel bozulmalar gözlemlenebilir.

Windows® 7 tabanlı sistemlerde AMD Otomatik Algıla ve Güncellemeleri Yükle yardımcı programı çalıştırıldıktan sonra bir hata mesajı – Hata 184 – alınabilir.

Adobe Substance 3D Painter™, bu uygulamayı Radeon RX 6900 gibi bazı AMD Radeon grafik ürünlerinde çalıştırırken donabilir.