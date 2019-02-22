Amd Radeon Vıı Apex Legends Performansı | 1440p Very High
1 saat önce
AMD Radeon VII ekran kartı ile Apex Legends'ı Very High ayarlarda, 1440p çözünürlükte test ettik.
AMD Radeon VII ekran kartı ile Apex Legends'ı Very High ayarlarda, 1440p çözünürlükte test ettik.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:16 Kaynak: Youtube
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