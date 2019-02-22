Amd Radeon Vıı Battlefield V Performansı | 1440p Ultra
51 dakika önce
16 GB HBM2 bellekli Radeon VII'yi Battlefield 5 ile 1440p çözünürlükte Ultra ayarlarda test ettik.
16 GB HBM2 bellekli Radeon VII'yi Battlefield 5 ile 1440p çözünürlükte Ultra ayarlarda test ettik.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:30 Kaynak: Youtube
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