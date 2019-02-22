Son Dakika Haberleri: Amd Radeon Vıı Battlefield V Performansı | 1440p Ultra

Amd Radeon Vıı Battlefield V Performansı | 1440p Ultra

51 dakika önce

16 GB HBM2 bellekli Radeon VII'yi Battlefield 5 ile 1440p çözünürlükte Ultra ayarlarda test ettik.

16 GB HBM2 bellekli Radeon VII'yi Battlefield 5 ile 1440p çözünürlükte Ultra ayarlarda test ettik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:30 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azeri Model Mahbuba Mammadzada, Bekaretini 2 Milyon Sterline Sattı Bakan Soylu İlk Kez Açıkladı: ABD Murat Karayılan'a Zehirli Silah Vermiş

Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan Adayının, Adaylığı İptal Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 23:21:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amd Radeon Vıı Battlefield V Performansı | 1440p Ultra
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]