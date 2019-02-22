Amd Radeon Vıı Battlefield V Performansı | 4k Ultra
1 saat önce
AMD'nin 16 GB HBM2 belleğe sahip ekran kartı Radeon VII'yi Battlefield 5 ile test ettik.
AMD'nin 16 GB HBM2 belleğe sahip ekran kartı Radeon VII'yi Battlefield 5 ile test ettik.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:16 Kaynak: Youtube
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