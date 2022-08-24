AMD Ryzen 5 7600X Çin'de satışta! - Son Dakika
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AMD Ryzen 5 7600X Çin'de satışta!

24.08.2022 17:56
AMD Ryzen 5 7600X Çin'de satışta!

AMD Ryzen 5 7000 serisinin tanıtımına günler kala Çin'de bir internet sitesi üzerinden işlemcinin erken mühendislik örneği satışa çıktı.

AMD'nin yakın zamanda piyasaya sürmeyi planaldığı yeni nesil işlemcileri hakkında her geçen gün yeni bilgiler geliyor. Şimdi ise yeni işlemci için mühendislik örneği gün yüzüne çıktı. AMD Ryzen 5 7600X modeline ait olduğu söylenen işlemci örneği yeni bilgilere ulaşmamızı sağlıyor.

AMD Ryzen 5 7600X Alibaba'da satışa çıktı

Alibaba merkezli Goofish üzerinden daha önce de bazı Intel ve AMD imzalı işlemciler görmüştük. Yeni nesil ekran kartlarının erken mühendislik örnekleri bu platformda kendini gösterebiliyor. Ancak bu işlemcilerin herkese göre olmadığını hatırlatmakta fayda var.

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İddiaya göre bir Ryzen 5 7600X örneği şimdi satışta bulunuyor. İlanda yeni işlemci hakkında da çeşitli bilgiler veriliyor. İşlemcinin bu versiyonu beklendiği gibi nihai üründan bazı farklara sahip. Bunu başında ise 4.4 GHz'lik hızı geliyor. Ryzen 5 7600X'in işlemci hızının ise 4.7 GHz olması bekleniyor. Bu değerin boost ile birlikte ise 5.3 GHz'e kadar çıkabileceği öngörülüyor.

AMD Ryzen 5 7600X Çin'de satışta!

Erken mühendislik örneklerinde daha düşük hızlar oldukça yaygın. Ancak bu versiyonlardaki asıl sıkıntıların ise işlemcideki hatalar olduğunu söyleyebiliriz. AMD'nin Ryzen 7000 serisi 'Raphael' işlemcilerinin tanıtımına ise sadece birkaç hafta kalmışken, sadece meraklı birkaç kişinin bu ürünü satın almak isteyeceğini düşünüyoruz.

İşlemcinin orijinalliği de bir diğer soru işareti. CPU'nun resmi model numarasına sahip olmadığı görülüyor. Ancak önceki sızıntıların gösterdiği gibi Ryzen 5 7600X'e karşılık gelen 100-000000593-20 OPN kodunu taşıdığı net bir şekilde görülüyor.

  • AMD Ryzen 5 7600X Çin'de satışta!
  • AMD Ryzen 5 7600X Çin'de satışta!

6 çekirdekli Zen 4 mimarisi üzerinde yükselen bu işlemci için istenen fiyat ise 9999 Yen. Bu da bugünkü kur ile birlikte 26 bin 400 TL ve 1.455 dolar yapıyor. İşlemcini tamamen çalıştığını belirten satıcının istediği fiyat ise oldukça yüksek.

Tanıtımına sadece birkaç hafta kalmış bir ürünün erken mühendislik örneğini böyle bir fiyattan satabilecek mi, merak ediyoruz açıkçası. Peki siz AMD Ryzen 5 7000 serisi işlemciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Alibaba, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji AMD Ryzen 5 7600X Çin'de satışta! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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