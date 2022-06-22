AMD, Ryzen Gömülü R2000 serisini duyurdu - Son Dakika
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AMD, Ryzen Gömülü R2000 serisini duyurdu

22.06.2022 13:42
AMD, Ryzen Gömülü R2000 serisini duyurdu

Son yıllarda büyük bir atağa kalkan AMD, Threadripper Pro 5000 WX ve Ryzen Gömülü R2000 serisi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Ryzen serisi ile işlemci pazarında son yıllarda büyük bir atağa kalkan AMD, Threadripper Pro 5000 WX ve Ryzen Gömülü R2000 serisi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Temmuz 2022'den itibaren Threadripper PRO 5000 WX-serisi işlemcilerin dünya çapında satışa sunulacağı duyuruldu.

Threadripper PRO 5000 WX işlemciler başta olmak üzere, Threadripper platformu tek bir ortak altyapı kullanacak. Bir CPU yonga seti, soket olacak ve her işlemci, 128 hat PCIe Gen 4 ve 8 kanallı RDIMM desteği ile AMD Ryzen Threadripper PRO silikonunu kullanacak.

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AMD Threadripper PRO 5000 WX ve R2000

Belirli ODM ortaklarından seçilen WRX80 anakartlar, iş istasyonlarının performansını sınırlarına kadar zorlamak isteyen kullanıcılar için hem bellek hem de CPU hız aşırtmasını destekleyecek. Threadripper PRO 5000 WX-Serisi ise WRX80 yonga setini kullanacak.

İşlemciÇekirdek/ İş ParçacığıÇalışma Frekansı
TDPAMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX64/ 1284.5/ 2.7 GHz 280W AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX32/ 644.5/ 3.6 GHz280WAMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX24/ 484.5/ 3.8 GHz280W

Mevcut bir WRX80 tabanlı anakarta sahip müşteriler, BIOS güncellemesi ile Threadripper PRO 5000 WX-serisi işlemcilere doğrudan yükseltme yapabilecek.

AMD, Ryzen Gömülü R2000 serisini duyurdu

Bunlara ek olarak AMD, önceki nesle kıyasla hem işlemci hem de grafik performansında yüzde 81'e varan bir nesil artışı sunan ikinci nesil orta sınıf Ryzen Gömülü R2000 Serisi işlemcilerini duyurdu. Yeni işlemci serisi, günümüzün en popüler endüstriyel uygulamalarında (makine ve robotik) ve ayrıca IoT ve ince istemci cihazlarında kullanılmak üzere tasarlandı.

Gömülü R2000 Serisi, önceki nesle göre çekirdek sayısını iki katına çıkararak yeni bir performans düzeyi sunar ve 10 yıla kadar planlanmış ürün kullanılabilirliği, Windows 11 desteği ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle genişletilmiş ölçeklenebilirlik desteği sağlıyor.

AMD, bu hafta Embedded World'de AMD standında yeni Ryzen Gömülü R2000 Serisi işlemcilerini sergileyecek.

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Kaynak: Shiftdelete

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