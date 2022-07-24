AMD Ryzen işlemcili dizüstünü hızlandırdık! - Son Dakika
Üye Girişi

AMD Ryzen işlemcili dizüstünü hızlandırdık!

24.07.2022 19:00
AMD Ryzen işlemcili dizüstünü hızlandırdık!

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Ryzen Controller nasıl kullanılır? sorusunu yanıtladık.

AMD, Ryzen işlemci hamlesiyle birlikte taşınabilir bilgisayar piyasasında pazar payını artırmayı başardı. AMD Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayara sahip olan izleyicilerimiz için Ryzen Controller yazılımı nasıl kullanılır? sorunu cevapladık.

Ryzen Controller nasıl kullanılır?

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda AMD işlemcili dizüstü bilgisayarları nasıl hızlandıracağınızı anlattık. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayarlarda farklı farklı anakart tasarımları tercih edildiği için resmi yazılım mevcut değil. Açık kaynak olarak geliştirilen ve yazılımcıların kodlama aşamasında katkıda bulunabildiği Ryzen Controller, dizüstü bilgisayarınızın istediğiniz performansta çalışmasına olanak sağlıyor.

M2 işlemcili MacBook Air elimizde!

Kullanımı kolay bir arayüze sahip olan yazılım, hem Windows hem de Linux işletim sistemini destekliyor. Ryzen Controller yazılımı, işlemci ayarlarınızda birden fazla parametrede değişiklik yapma imkanı tanıyor. Çoğu kullanıcının belirli parametreleri değiştirdiğini belirten geliştirme ekibi, performansı artırmak için ufak değişikliklerin yeterli olduğunun altını çiziyor.

Ryzen Controller'ın geliştirilmesine yardımcı olmak isteyen kişiler, Discord sunucumuza katılabilir ve GitLab'da yer alan repoya katkıda bulunabilir. Ryzen Controller yazılımını buraya tıklayarak indirebilir, projeye katkı sağlayabilirsiniz.

AMD işlemcili bilgisayarlarda STAMP (Skin Temperature Aware Power Management) adı verilen sistem yer alıyor. İşlemcilerin kullanım deneyimini iyileştiren bu teknoloji, Ryzen Controller ekibi tarafından da kontrol edilebilir hale getirildi. Kullanıcılar, 5 farklı STAMP ayarından kendilerine en uygun olanı seçebiliyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji AMD Ryzen işlemcili dizüstünü hızlandırdık! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 19:04:06. #1.11#
SON DAKİKA: AMD Ryzen işlemcili dizüstünü hızlandırdık! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement