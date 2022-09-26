Ekran kartı güncelleme nasıl yapılır? [AMD / NVIDIA] - Son Dakika
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Ekran kartı güncelleme nasıl yapılır? [AMD / NVIDIA]

26.09.2022 16:14
Ekran kartı güncelleme nasıl yapılır? [AMD / NVIDIA]

AMD ve NVIDIA ekran kartı kullanıcıları güncelleme yapmak istedikleri zaman 2 seçenekleri oluyor. İşte tüm adımlar...

Yüksek kare/ saniye hızlarına çıkarak iyi bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, güçlü donanımlara sahip olmanız gerekiyor. Ancak güçlü bir donanım tek başına yeterli değil, aynı zamanda iyi optimize edilen bir yazılıma da ihtiyaç var. Bu kapsamda ekran kartı başta olmak üzere donanımların sürücülerini güncele tutmak kritik önem arz ediyor. Ekran kartı güncelleme rehberi ile karşınızdayız!

Ekran kartı nasıl güncellenir? Ekran kartı driver bulma

Ekran kartı güncelleme işlemini iki farklı şekilde yapabiliyorsunuz. Windows 10 – 11 gibi güncel bir işletim sistemi kullanıyorsanız, tek yapmanız gereken Ayarlar menüsünden Güncelleştirmeler kısmına geçiş yapmak ve güncelleme ara diyerek en güncel sürücüye ulaşmak.

Doğrudan ekran kartı sürücüsü güncelleme;

Windows 10'da sol atta bulunan, Windows 11'de ise orta kısımda yer alan Başlat Menüsü ikonuna tıklayın.

Arama kısmına Aygıt Yöneticisi yazın ve çıkan sonuca tıklayın.

Burada bilgisayara bağlı cihazlar arasında Görüntü Bağdaştırıcıları seçeneğine tıklayın.

Hemen alt kısmında bilgisayarınıza takılı ekran kartları çıkacak.

Burada güncellemek istediğiniz ekran kartına sağ tıklayın ve ilk sırada çıkan güncelleştir yazısına basın.

Son olarak açılan sayfada sürücüleri otomatik ara diyerek sizin için yazılımı bulmasını ve kurmasını sağlayın.

Eğer ekran kartınız zaten güncel ise size burada söylenecektir.

Ekran kartı güncelleme nasıl yapılır? [AMD / NVIDIA]

Manuel olarak güncelleme:

Ekran kartınız NVIDIA ise burayı tıklayın.

Ekran kartınız AMD ise burayı tıklayın.

Açılan sayfada ekran kartı modelinizi manuel olarak seçin.

Daha sonra son güncel sürümünü indirin.

Bilgisayarınıza inen dosyayı açın ve yükleyin.

Ekran kartı güncelleme nasıl yapılır? [AMD / NVIDIA]

Not: NVIDIA veya AMD'nin kendi uygulamaları yüklüyse, bu program üzerinden de otomatik bir şekilde indirme ve yükleme işlemini yapabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ekran kartı güncelleme nasıl yapılır? [AMD / NVIDIA] - Son Dakika

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