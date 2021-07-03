AMD ve Nvidia Ekran Kartlarının Son 10 Yıldaki Maliyet Gelişimi Görselleştirildi - Son Dakika

AMD ve NVIDIA'nın 10 yıllık ekran kartı geliştirmeleri, Reddit kullanıcısı Vito_ponfe_Andariel tarafından yapılan bir dizi grafikte görselleştirildi. Grafikler, sektördeki iki ana GPU üreticisi tarafından elde edilen tüm ilerlemeyi gösterir ve her nesil GPU, hem gücünü hem de zayıf yönlerini gösterir.

AMD ve Nvidia Ekran Kartları

Veriler Techpowerup GPU veritabanından toplandı ve üst kısımlar birkaç nesil boyunca tanık olunan performans, verimlilik ve maliyet ilerlemelerini ölçmek için kullanıldı. Grafikler, VLIW5 tabanlı AMD Radeon HD 5000 ve Fermi tabanlı GeForce GTX 400 serisi grafik kartlarıyla başlıyor.











Bu nedenle, karşılaştırmalı olarak ilk GPU'larla başlayarak, Terascale 2 (VLIW5) tabanlı Radeon HD 5000 ve Fermi tabanlı GeForce GTX 400 serisi. Her iki GPU ailesi de performans ve fiyat açısından benzerdi ancak Fermi daha fazla güç tüketiyordu ve bu nedenle enerji verimliliği o sırada AMD GPU serisiyle aynı değildi. Radeon GPU'lar ayrıca daha yüksek transistör performansı sundu.

Sonunda NVIDIA'nın Ampere mimarisiyle yeni performans zirvelerine ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yaptığı şu anki nesle geldik, ancak AMD, NVIDIA'yı, hatta amiral gemisi RTX 3090'ı bile ele alan bir GPU serisi sunarak onları gerçekten mahvetti.

Tabii ki, bu, son 10 yılda gelen tüm AMD ve NVIDIA GPU nesillerinin sadece küçük bir analizi ve önümüzdeki 10 yılda hangi yeniliklerin ve mimari yükseltmelerin önümüze çıkacağını sabırsızlıkla bekliyoruz.