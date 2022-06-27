AMD, yeni nesil ekran kartlarıyla faturayı kabartacak! - Son Dakika
Üye Girişi

AMD, yeni nesil ekran kartlarıyla faturayı kabartacak!

27.06.2022 15:53
AMD, yeni nesil ekran kartlarıyla faturayı kabartacak!

Bu yıl tanıtılacağı belli olan AMD RDNA 3 mimarili ekran kartları, elektrik faturalarını korkunç boyutlara getirebilir.

Çok değil, sadece birkaç yıl öncesinde 500W güç kaynağı ile iyi bir bilgisayar çalışabiliyordu. Zaman ilerledikçe teknoloji gelişti ve performans arttıkça güç gereksinimi de doğal olarak arttı. Ekran kartlarının geldiği son nokta ise faturayı gözle görülür boyutta kabartıyor. Yayınlanan raporlara göre AMD, RDNA 3 serisi ile oldukça yüksek güç tüketecek.

Yeni neslin hiç de az olmayan güç gereksinimleriyle geleceği zaten aşikardı. Ancak Nvidia ve AMD arasında güç tüketimi konusunda da bir rekabet oluşuyor. Gelecek nesilde kullanıcılar iki marka arasındna seçim yaparken harcanan Watt değerini de göz önünde bulunduracak. Bu yüzden bu kartların güç tüketimi daha büyük önem taşıyor.

Intel'in yeni ekran kartları NVIDIA'ya fark attı!

AMD RDNA 3, 450W güç tüketimine ulaşabilir

Orta seviye bir bilgisayarı doyurmaya 450W güç kaynağı yetebiliyorken üst segmente çıktığımızda pek öyle olamıyor. Nvidia'nın mevcut nesil amiral gemisi RTX 3090, 300-400W arası güç tüketiyorken yeni nesil ile AMD'nin 450W'lara ulaştığını göreceğiz. Ancak bu durum şaşırtıcı değil, çünkü Nvidia'nın da bu sene tanıtacağı RTX 40 serisinden benzer güç tüketimi değerleri bekleniyor. Yine de iki üretici arasında ufak farklar görebiliriz.

AMD, yeni nesil ekran kartlarıyla faturayı kabartacak!

İki markadan da 450W'a varan güç tüketimleri görebileceğimiz için seçim yaparken belirleyeceğimiz unsur performans oluyor. AMD'nin kıdemli yöneticisi Sam Naffziger, katıldığı bir röportajda konu enerji verimliliğine gelince 'Performans kraldır.' ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, AMD RDNA 3 mimarisinin Watt başına performan konusunda lider olduğunu iddia eden yönetici, asıl noktanın performans olduğuna dikkat çekmişti.

Bu yılın sonlarında hem Nvidia, hem de AMD tarafından yeni nesil ekran kartları tanıtılacak. Bunların faturayı kabartacak güçte olduğu kesin ve bundan sonra dikkat edeceğimiz en büyük unsur, tükettikleri enerjiye rağmen ne kadar performans verebildikleri olacak. Bir ekran kartının 450W güç tükettiği sistemde 1000W gibi dev bir güç kaynağına ihtiyaç olacaktır. Yani yakın gelecekte üst segment bir bilgisayar toplayacaksanız güç tüketimini de hesaplamanızda fayda var.

Umuyoruz ki yakın zamanda AMD RDNA 3 mimarisiyle ilgili daha fazla bilgiye sahip oluruz. Siz Nvidia ve AMD arasından hangisini tercih ederdiniz?

YORUMLAR
500
Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düşüyor Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düşüyor
Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Nvidia, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMD, yeni nesil ekran kartlarıyla faturayı kabartacak! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
16:01 CHP'de gündem olan ses kaydına AK Parti'den ilk yorum! TBMM Başkanı Şentop'a seslendiler
16:00 96. Gazi Koşusu'nda üzücü olay! Yarışı bırakmak zorunda kalan at bileği kırıldığı için uyutuldu
15:50 Oyuncu Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu direksiyon başına geçerek kaza yaptı! Oğluna izin veren ünlü isme tepki yağdı
15:45 İşten çıkarılınca sinir krizi geçiren kadın kendini ve iş yerini yakmaya çalıştı!
15:44 Korona vakaları tekrar yükselişe geçti! Hastalığın 2 yeni semptomu belirlendi
15:43 Hatay'a girişi engellenen Özdağ'a CHP'den destek: Bu rezalet kabul edilemez! Türkiye'yi dünyaya rezil eden bu kanunsuz emri acilen geri çekin
15:26 G7 Zirvesi'nde liderler Putin'le dalga geçti: Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz!
15:20 Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı
15:08 Bu güvercin ne yapıyor? Otoyolda kaydedilen videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor
15:06 Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 16:09:23. #1.13#
SON DAKİKA: AMD, yeni nesil ekran kartlarıyla faturayı kabartacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement