AMD, Zen 4 ve AM5 ile sınırları aşıyor!

AMD, geçtiğimiz haftalarda yeni Zen 4 Ryzen 7000 serisi işlemcilerini ve AM5 soketini tanıttı. Öte yandan ülkemizde çıktığı günden beri AM4 anakart stokları ve uyumlu işlemcilerinde yaşanan problemlerden dolayı henüz bu seriye bile adapte olamamışken yenisi aramıza katıldı.

Bu nedenle aradaki farkı daha hızlı bir şekilde kapatabilmek için B650 ve X670 anakartlara, özelliklerine ve farklarına biraz daha yakından bakmaya karar verdik. Dolayısıyla yeni Zen 4 mimarisine sahip işlemcileri de mercek altına alıyoruz.

AMD, Zen 4 ve AM5 ile ne sunuyor?

İlk olarak Zen 4 işlemcilerden başlayalım. AMD bu yeni nesilde artık tam anlamıyla PCIe 5.0'a adapte oluyor. Toplamda 28 PCI hattı bulunurken bunun 16'sı tek bir x16 PCIe yuvası için kullanılıyor. Tabii 2×8 şeklinde görmemiz de mümkün.

Tabii PCIe bağlantı tarafında hem 4.0 hem de 5.0 teknolojilerinin desteklendiğini belirtelim. Zira PCIe 5.0 isteyen kullanıcıların şu an için X670E anakartlarına yönelmekten başka şansları yok. Ancak ilerleyen dönemde bu durum değişecek ve seçenekler artacaktır.

AMD Ryzen 7000 serisi, APU'ya alternatif olabilecek mi?

Buna ek olarak yeni Zen 4 serisinde genel amaçlı 8 hat daha bulunuyor. Bunun da en az 4'ünün M.2 tipi SSD'lere (gen 5.0) ayrıldığını görüyoruz. Diğer 4 hat ise anakart üreticilerinin tercihine bırakılmış durumda. Fakat genel itibariyle Thunderbolt 4 (Intel Goshen Ridge JHL8440) ile USB 4 (ASMedia ASM4242) olarak karşımıza çıkacağını tahmin ediyoruz.

Öte yandan yeni Ryzen 7000 serisinde entegre GPU'ların (APU yerine bu çipleri tercih etmek isteyenler yukarıdaki linke tıklayabilir) kullanıldığını biliyoruz. Bu sayede yeni AM5 soket anakartlar da HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.0 destekli olacak. Ayrıca görüntü aktarımı için 4 farklı bağlantı noktası bulunacak.

Ek olarak dört adet USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps ve en az 1 adet Type-C çıkışı) ve en az bir adet USB 2.0 bağlantı noktasına yer veriliyor. Geride kalan diğer 4 PCIe hattı ise yonganın bağlantısını sağlamak için kullanılacak. Tabii belirttiğimiz gibi bu noktada işlemci PCE-Express 5.0'ı destekliyor olsa da yongalar PCIe 4.0 ile birlikte geliyor. Buna bağlı olarak alacağınız sonuç ise Gen 4 kalitesinde olacak.

AMD'nin AM5'te Promontory 21 adlı tek bir yonga seti oluşturmak için ASMedia ile birlikte çalıştığı biliniyor. Bu yongada ise 16 PCI-Express hattı sunuyor. Bunlardan dördü, daha önce de söylediğimiz gibi Gen 4 üzerinden CPU'ya bağlanmak için kullanılıyor.

X670 ve X670E'lerde ise ikincil yonga seti birincil yonga setine bağlanıyor. Yani işlemciyle direkt olarak bir bağlantısı bulunmuyor. Bu da birincil yonga setinde diğer dört hattın kullanıldığı ve geriye boşta sekiz PCIe hattının kaldığı anlamına geliyor. Yani ikincil yonga setinde 12 kullanılabilir PCIe hattı bulunuyor.

Dolayısıyla burada anakart üreticilerine istediklerini yapabilecekleri bir miktar alan bırakıldığını görüyoruz. Örneğin ASRock, bu noktada tercihini 8 SATA bağlantı noktasından yana kullanıyor. Fakat pek genel olarak diğer üreticilerin 6'şar adet tercih ettiklerini görüyoruz.

Kısa bir özet geçecek olursak, B650 serisi anakartlar toplamda sekiz adet kullanılabilir PCIe 4.0 hattına ve dört adet PCIe 3.0 veya SATA (6 Gbps) bağlantısına sahip olacak. X670 ve X670E serisi anakartlar ise 12 adet PCIe 4.0 hattına ve 8 adede kadar da PCIe 3.0 veya SATA (6 Gbps) bağlantısına sahip olacak.

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