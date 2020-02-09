Amed Sportif Faaliyetler: 0-5 - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler: 0-5 - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler: 0-5

6 saat önce

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Gurel Uzuner, Cengizhan Öztürk, Boran TurhanŞANLIURFASPOR: Alper – Mehmet Iğnak(Dk.38 Ferit), Yusuf, Adnan, Halil, Murat, Eyyüp, Ali, Mehmet Fatih(Dk.63 Serhat), Muhammed, Fevzi ( Dk.67 Yusuf Serhat)AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdülaziz – Hasan (Dk.

Amed Sportif Faaliyetler: 0-5, System.String[]

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Gurel Uzuner, Cengizhan Öztürk, Boran Turhan

ŞANLIURFASPOR: Alper – Mehmet Iğnak(Dk.38 Ferit), Yusuf, Adnan, Halil, Murat, Eyyüp, Ali, Mehmet Fatih(Dk.63 Serhat), Muhammed, Fevzi ( Dk.67 Yusuf Serhat)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdülaziz – Hasan (Dk.68 Mahmut), Bünyamin (Dk.60 Mehmet Ertuk), Üstün, Murat, Onur, Abdullah, Oğuz, Kadir, Erdem, Butuhan (Dk.73 Yusuf Yağmur)

SARI KARTLAR: Adnan (Şanlıurfaspor) – Hasan (Amed Sportif Faaliyetler)

KIRMIZI KART: Ali Eren, (Şanlıurfaspor)

GOLLER: Dk.4 (P), 35, 48 ve 76 Üstün, Dk. 50 Onur (P) (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grub'un 22'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Hasan'ın cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Üstün'ün kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1

35'inci dakikada Onur'un pasında kale önünde topla buluşan Üstün, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2

48'inci dakikada Murat'ın pasında topla buluşan Üstün, sert bir vuruşla mesin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

56'ncı dakikada Murat cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Onur'un kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-4

76'ncı dakikada cezaalanında yaşanan karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Üstün'ün kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-5


Mehmet Fatih, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler: Televizyona çıkıp ağlıyorsun Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı, sosyal medyayı salladı Real Madrid, Osasuna deplasmanından 3 puanla döndü

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 22:01:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amed Sportif Faaliyetler: 0-5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]