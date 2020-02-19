Amed Sportif Faaliyetler: 3 - 0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek puanını 61'e çıkarttı.

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