Amed Sportif Faaliyetler: 3 - 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler: 3 - 0 - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler: 3 - 0

7 saat önce

STAT: 19 Mayıs StadıHAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Mücahit Değermenci (xx), Okan Akbal (xx)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx) - Veli (xxx), Recep (xxx), Erkam (xxx), Gökhan Meral (xx), Ercan (xxx), Gökhan Alsan (xxx) (Dk. 83 Yalçın Kılınç (xx)), Ahmethan (xxx) (Dk.

Amed Sportif Faaliyetler: 3 - 0, System.String[]

STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Mücahit Değermenci (xx), Okan Akbal (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx) - Veli (xxx), Recep (xxx), Erkam (xxx), Gökhan Meral (xx), Ercan (xxx), Gökhan Alsan (xxx) (Dk. 83 Yalçın Kılınç (xx)), Ahmethan (xxx) (Dk. 75 İbrahim Halil Çolak (xx), Burak Çalık (xxx) (Dk. 61 Bahattin Köse (xx)), İlyas Kubilay (xx), Atabey (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz (x) - Mahmut (x) (Dk. 61 Kadir Kurt (x)), Yiğitcan (x), Bünyamin (xx), Üstün (x), Murat (x) (Dk. 71 İlker Sayan (x), Onur (x), Yüksel (x), Oğuz (xx), Tolga (x) (Dk. 61 Yusuf Yağmur (x)), Erdem (x)

GOLLER: Dk. 15 Burak Çalık, Dk. 44 Gökhan Alsan ve Dk. 63 Ahmethan (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Bünyamin Yürür, Kadir Kurt (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek puanını 61'e çıkarttı.

4'üncü dakikada ani gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Üstün'ün şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

15'inci dakikada Samsunspor öne geçti. Atabey Çiçek'in pasıyla buluşan topla buluşan Burak Çalık'ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada Ahmethan'ın pasıyla buluşan Gökhan Alsan'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

44'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. İlyas Kubilay Yavuz'un ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan Alsan topu göğsüyle indirdi ve yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-0.

62'nci dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un ara pasıyla topla buluşan Bahattin'in şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topta Atabey Çiçek'in şutunda defans topu son anda kornere çeldi.

63'üncü dakikada Yılport Samsunspor'da paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda topla buluşa Burak Yılmaz ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmethan Köse'nin şutunda top ağlara gitti: 3-0.

90+1'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta İlyas Kubilay Yavuz'un şutunu çekti. Top az farkla yandan auta çıktı.


- Samsun
Gökhan Alsan, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 00:59:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]