Amed Sportif Faaliyetler 3 Puan İçin Gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Manisaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Dün Diyarbakır'da yaptığı son idmanla hazırlıklarını tamamlayan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, bugün Manisa'ya gidecek. Havayolu ile önce İzmir'e gidecek olan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, daha sonra karayolu ile Manisa'ya geçip kampa girecek.



Son 3 maçtan 7 puan alan ve ligde önemli bir çıkış başlatan yeşil kırmızılı beyazlı takım, Manisaspor'u yenerek, başarılı sonuçlarına bir yenisini daha eklemek istiyor. 34 puanla grupta 9'ncu sırada bulunan ve play off yarışı içinde yer alan takımlarla fazla puan farkı bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler, ligin kalan maçlarını en iyi sonuçlar tamamlayıp hedefine ulaşmak istiyor.



Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Budakın, ligde yakaladıkları başarılı çıkışı sürdürmek ve galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek için Manisaspor maçına gideceklerini söyledi. Budakın, "Ligde iyi bir çıkış yakaladık. Özellikle iç saha maçlarında puan kaybı yaşamıyoruz. İç saha maçlarına deplasman müsabakalarını da ekleyip play off hedefine ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle ligde kalan tüm maçlarımıza en iyi sonuçları elde etmek için çıkacağız. Puan kaybı yaşamadan önce play off hedefine ulaşmak istiyoruz. İnşallah yakaladığımız bu güzel atmosferi sürdürürüz" dedi. - DİYARBAKIR

