Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler, 4 Hazırlık Maçı Yapacak

Amed Sportif Faaliyetler, 4 Hazırlık Maçı Yapacak

14 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin, ikinci etap hazırlık maçları programı belli oldu.

Amed Sportif Faaliyetler, 4 Hazırlık Maçı Yapacak, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin, ikinci etap hazırlık maçları programı belli oldu.

Yeşil kırmızılı beyaz ekibin, devre arası kamp çalışmalarının ikinci etabına bugün Antalya'da başlayacak. Kemer ilçesindeki Limak İmra otelde yapılacak olan kamp çalışması 13 gün sürecek. 14 Ocak'ta sona erecek olan kampın ardında takım, 20 Ocak'ta kendi sahasında Samsunspor'la yapacağı ikinci yarının ilk hafta maçı için Diyarbakır'a dönecek. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, ikinci etap kampında 4 hazırlık maçı yapacak. 5, 7, 9 ve 11 Ocak tarihlerinde yapılacak maçlarda rakiplerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. İlk etap kampına katılan Bağlar Belediyespor'dan Abdullah ve Yolspor'dan Bünyamin'e bugünlerde lisans çıkarılacağı öğrenildi.

Öte yandan alt yapıda başarılı bir performans ortaya koyan Ali Gaffar İçöz ve Seymen Yağmur, ikinci etap kamp çalışmalarına dahil edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Artan Şiddet Olayları Nedeniyle 4, 5 ve 6 Ocak'ta Amatör Maçlar Oynanmayacak İngiliz Ekibi Chelsea, Pulisic'in Transferini 64 Milyon Euroya Bitirdi

Adana'da Yeni Stadyum, 2 Ay Sonra Tamamlanacak Malatyaspor'un Golcüsü Boutaib, Zamalek'e Transfer Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:06:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler, 4 Hazırlık Maçı Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]