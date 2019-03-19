Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler 6 Futbolcuyu Gönderdi

Amed Sportif Faaliyetler 6 Futbolcuyu Gönderdi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Amed Sportif Faaliyetler 6 Futbolcuyu Gönderdi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Konuyla ilişkin olarak Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden bir açıklama yapıldı. Yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Teknik heyetimizin kalan 8 lig maçında genç sporcularımıza daha fazla forma şansı tanımak ve gelecek sezonun kadro yapılanması için alınan kararın ardında bazı sporcularımız ile yolların ayırma gerekliliği doğdu. Bu doğrultuda sporcularımızdan Volkan Geyik, Barış Ataş, Muhammet Yılmaz, Ömer Karancı, Gürkan Alver ve Umut Koçin ile karşılıklı görüşülerek kendileriyle yollarımız ayrılmıştır. Adı geçen sporcularımıza Amedspor'a vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz". - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:59 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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