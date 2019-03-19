Amed Sportif Faaliyetler 6 Futbolcuyu Gönderdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.



Konuyla ilişkin olarak Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden bir açıklama yapıldı. Yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Teknik heyetimizin kalan 8 lig maçında genç sporcularımıza daha fazla forma şansı tanımak ve gelecek sezonun kadro yapılanması için alınan kararın ardında bazı sporcularımız ile yolların ayırma gerekliliği doğdu. Bu doğrultuda sporcularımızdan Volkan Geyik, Barış Ataş, Muhammet Yılmaz, Ömer Karancı, Gürkan Alver ve Umut Koçin ile karşılıklı görüşülerek kendileriyle yollarımız ayrılmıştır. Adı geçen sporcularımıza Amedspor'a vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz". - DİYARBAKIR

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