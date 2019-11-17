Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor: 1-0
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor: 1-0 - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor: 1-0

6 saat önce

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Gürel Uzuner, Suna Adıyaman, Gökhan Coşar,AMED SPORTİF FAALİYETER: Abdulaziz- Abdullah (Dk.70 Yüksel) Tolga, (Dk. 72 Azad), Yiğitcan, Bünyamin, Mansur, Onur, Muhammed Burak, Hüseyin, Muhlis (Dk. Dk.85 Bulut), Furkan,AFJET AFYONSPOR: Mustafa- Oktay, Emre, Onur Ramazan (Dk.

Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor: 1-0, System.String[]

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Gürel Uzuner, Suna Adıyaman, Gökhan Coşar,

AMED SPORTİF FAALİYETER: Abdulaziz- Abdullah (Dk.70 Yüksel) Tolga, (Dk. 72 Azad), Yiğitcan, Bünyamin, Mansur, Onur, Muhammed Burak, Hüseyin, Muhlis (Dk. Dk.85 Bulut), Furkan,

AFJET AFYONSPOR: Mustafa- Oktay, Emre, Onur Ramazan (Dk. 60 Ramazan Kuzu), Enes, Nazmi, Fatih Selimhan, Mehmet Tayfun, Bayram (Dk. 80 Kaan), Aykut Uluç, Aykut Çift

Gol: Dk. 45 Furkan (Amed Sportif Faaliyetler),

SARI KARTLAR: Muhammed Burak, Furkan, Mansur, Abdulaziz, (Amed Sportif Faaliyetler), Enes (Afjet Afyonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 38 Muhammed Burak (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 13'üncü hafta karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Afjet Afyonspor'u konuk etti.

11'inci dakikada Afyonsporlu Emre Tosun, yaklaşık 30 metre mesafeden kaleyi yokladı. Üst direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

38'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Muhammed Burak, sağ kanattan atak geliştirdi. Afyonsporlu Nazmi ile mücadele halinde olan Muhammet Burak, yere düştü. Maçın hakemi Gürel Uzuner'in devam kararına tepki gösteren Muhammet Burak, önce sarı, ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

45'inci dakikada Abdullah sağdan Furak'ın koşu yoluna bir pas çıkarttı. Rakibiyle mücadele halinde ceza alanına giren Furkan, çaprazdan sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1- 0

Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:17 Kaynak: DHA
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