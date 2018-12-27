Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler Antalya'da Güç Depoluyor

Amed Sportif Faaliyetler Antalya'da Güç Depoluyor

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, devre arası ilk etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

Amed Sportif Faaliyetler Antalya'da Güç Depoluyor, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, devre arası ilk etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

25 Aralık'ta Antalya'da toplanan ve birinci etap devre arası hazırlıklarına başlayan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, çift idman yapıyor. Teknik Direkör Mehmet Budakın gözetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlılar, sabahki çalışmayı kros ve kondisyon, akşamki idmanı ise takti ağırlıklı geçiriyor. Kampın ilk etabı 25-31 Aralık, ikinci etabı ise 2-14 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Gençler sonra gelecek

Öte yandan Amed Sportif Faaliyetlerin ikinci etap kamp çalışmalarına, altyapıdaki bazı yetenekli futbolcuların dahil olacağı belirtildi. Altyapıdaki teknik heyetin raporu doğrultusunda, 4-5 genç futbolcu ile bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Bağlar Belediyespor ve Yolspor'da birer futbolcunun ikinci etap kamp çalışmalarına dahil olacağı bildirildi.

Bağlar Belediyespor'da beğenilen Abdullah Bal ve Yolspor'dan Bünyamin Yürür7ün Amed Sportif Faaliyetlerin devre arası kampına dahil olacağı kaydedildi. 20 yaşındaki Abdullah Bal'ın solbek, 22 yaşındaki Bünyamin Yürür'ün ise orta saha mevkisinde görev yaptığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:47 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Spor
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