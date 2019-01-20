Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler Bünyamin'le Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler Bünyamin'le Anlaştı

39 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Yolspor'dan Bünyamin Yürür ile anlaşma sağladı.

Amed Sportif Faaliyetler Bünyamin'le Anlaştı, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Yolspor'dan Bünyamin Yürür ile anlaşma sağladı.

Amed Sportif Faliyetlerin devre arası kampına Diyarbakır Yolspor'dan davet edilen Bünyamin Yürür için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ali Karakaş katıldı. Karakaş, Bünyamin'i kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını ve genç futbolcudan umutlu olduklarını söyledi. Karakaş, "Genç futbolculara önem veren bir kulübüz. Önceliğimiz her zaman gençlerden yana oldu. Bünymin'in transferi de anlayışımızın bir örneğidir. İnşallah genç futbolcumuzla önemli başarılara imza atarız" dedi.

Konuşmaların ardından Bünyamin Yürür, kendisini 3,5 yıllığına Amed Sportifli yapan sözleşmeyi imzaladı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Romalı Cengiz Ünder, Sakatlığı Nedeniyle 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak Galatasaraylı Onyekuru, Takımın Gollerinin 4'te 1'ini Attı

Wesley Sneijder'in Eşi Yolanthe Cabau'nun Son Pozu Olay Oldu İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 13:55:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler Bünyamin'le Anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]