Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de 5 futbolcu beğenildi
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Amed Sportif Faaliyetler'de 5 futbolcu beğenildi

7 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetleri'n yaptığı futbolcu seçmeleri sonuçlandı.

Amed Sportif Faaliyetler'de 5 futbolcu beğenildi, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetleri'n yaptığı futbolcu seçmeleri sonuçlandı. A takımı için yapılan seçmelerde 5 futbolcu beğenildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, seçmelere yoğun bir katılımın olduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yoğun bir ilgiyle katılımın sağladığı bu yılki seçmelerimizin sonunda Kartepe kampımıza katılmaya hak kazanan isimler belli oldu. 13 Temmuz'da başlayıp 17 Temmuz'da sona eren ve yüzlerce lisanslı ve lisansız sporcunun yoğun katılım sağladığı seçmelerde 5 futbolcu beğenildi. Kartepe'de yapılacak olan yeni sezon hazırlık kampına, Metin Esmer, Turgut Zengin, Feti Ahmet Kantarcıoğlu, Emin Ertaş ve Hayrullah Yusufoğlu katılacaktır. Bu kamp döneminde beğenilen sporcular, A takıma alınacaktır." - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
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