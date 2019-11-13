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Amed Sportif Faaliyetler'de Afyon mesaisi

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de tüm gözler, Afjet Afyonspor maçına çevrildi.

Amed Sportif Faaliyetler'de Afyon mesaisi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de tüm gözler, Afjet Afyonspor maçına çevrildi. Yeşil kırmızılı ekip, 17 Ekim Pazar günü kendi sahasında yapacağı maçı kazanıp, 5-0'lık Tarsus İdman Yurdu yenilgisini unutturmak istiyor.


Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde gerçekleşen haftanın ilk çalışmasına tüm futbolcular katıldı. Futbolcu ve teknik heyetin oldukça moralsiz oldukları gözlenen idman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Futbolcuların düz koşuyla başladığı antrenman, kültür fizik hareketleri ve kondisyon ağırlıklı bir çalışmayla devam etti. Kalecilerin ayrı çalıştığı idman, soğuma antrenmanıyla tamamlandı.


Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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