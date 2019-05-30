Amed Sportif Faaliyetler'de çözüm arayışları

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezonla ilgili hiç bir çalışma yaşanmazken, kulübün futbolculara, çalışanlara ve teknik ekibe olan borçları henüz ödemediği ortaya çıktı.

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezonla ilgili hiç bir çalışma yaşanmazken, kulübün futbolculara, çalışanlara ve teknik ekibe olan borçları henüz ödemediği ortaya çıktı.



Yönetimin maddi sorunları çözmek için kaynak ararken, teknik direktör ve transfer için de bayram sonrasında hareketliliğin olması bekleniliyor. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarla görüşmelerini devam ettiren yönetimin, bu girişimlerde maddi destek elde etmeyi planlanıyor.



Maddi sorunlar nedeniyle olumlu hiçbir gelişmenin yaşamadığı Amed Sportif Faaliyetler'de, sözleşmeleri devam eden bazı futbolcuların kendilerine kulüp aradıkları öğrenildi. Takım kaptanı Mehmet Sıddık İstemi başta olmak üzere birçok futbolcunun, yaşanan sorunlar nedeniyle Amedspor'la yolla devam etmeme kararı aldıkları iddia edildi. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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