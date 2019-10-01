Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcular uyarıldı
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Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcular uyarıldı

39 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yönetim futbolculara acımadı.

Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcular uyarıldı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yönetim futbolculara acımadı. Yeşil kırmızılı beyazlı yönetim, ligin son sırasında yer alan ve TFF tarafından 12 puanı silinen Şanlıurfaspor ile sahasında golsüz berabere kalarak, büyük bir hayal kırıklığına neden olan futbolcuları sert bir şekilde uyararak, cezalandırdı.


Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden, konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Kulüp Başkanı metin Kılavuz adına yapılan açıklamada şöyle denildi:


"Futbol takımımızın Amedspor adına, taraftarına ve gönüldaşlarına uygun takımsal mücadeleyi sahaya yansıtmadığı bir gerçektir. Bu gerçeklikten hareketle, takımımızın daha disiplinsel boyuta ulaşması için yönetimimiz tarafından futbol takımımız sert bir şekilde uyarılmış ve cezalandırma yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda futbolculara, iç saha mağlubiyeti, beraberlik, kırmızı kart ve disiplinsizlik cezaları iç disiplin yönetmenliğine uygun olarak en ağır cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Futbol a takımımızın sportif anlamda başarısı için yönetim olarak elimizden gelen emek ve her türlü çabanın içerisinde olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Amedspor'umuzun bu zorlu sürecinde dayanışma ve birlik duygusunun yükseltilmesi temel yaklaşım olmalıdır. Hiç kimse Amedspor'dan üstün değildir. Amedspor, bir takımdan daha öte ve üstündedir." - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
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