Amed Sportif Faaliyetler'de Galibiyet Sevinci
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de galibiyet sevinci yaşanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de galibiyet sevinci yaşanıyor. Diyarbakır
'da oynanan maçta lig lideri olan Sarıyer
'i kendi sahasında deviren yeşil kırmızılı beyazlı takında, moraller yüksek. Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş
, Sarıyer karşısında çok güzel bir sonuç elde ettiklerini söyledi. Karakaş, Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan maçta güzel bir futbol sergileyerek, 3 puanı elde ettiklerini belirtti. Karakaş, 15 bin civarında taraftarın takip ettiği maçta, güzel bir atmosfer oluştuğunu kaydederek, "Çok güzel bir maç oldu. Baştan sona heyecanın hiç düşmediği karşılaşmayı kazandığımız için çok mutluyuz. Elde ettiğimiz bu galibiyet hem çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdi hem de iç saha maçlarındaki üstünlüğümüzü kanıtladı. Bu karşılaşmada 3 puanı bize hediye eden futbolcularımı kutluyorum ve bizleri destekleyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Muhammet Burak Taşdemir'in kaydettiği galibiyet golüne de değinen Karakaş, "Son yılların en güzel gollerinden birine Muhammet Burak Taşdemir imza attı. Gerçekten çok şık bir goldü. Bu golle 3 puanı hanemize yazdık. Muhammet Burak Taşdemir'i attığı bu golden dolayı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:50 Kaynak: İHA
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