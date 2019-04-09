Amed Sportif Faaliyetler'de Galibiyet Sevinci
29 dakika önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de İnegölspor deplasmanından elde edilen 3 puanın sevinci yaşanıyor.
TFF
2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de İnegölspor
deplasmanından elde edilen 3 puanın sevinci yaşanıyor.
Sarı ve kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta İnegölspor'u deplasmanda yenerek, önemli bir sonuçla evine dönen Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş
, teknik heyet ve futbolcuları kutladığını söyledi. Karakaş, Bursa
deplasmanından elde edilen galibiyetin büyük bir anlamı olduğunu belirtti. Karakaş, genç ve gelecek vadeden ekipleriyle önemli sonuçlar elde etmeye devam ettiklerini kaydetti. Karakaş, şöyle dedi:
"Zorlu bir deplasman maçında çok güzel bir sonuç elde edildi. Genç
ve gelecek vadeden futbolcularımızın ağırlıkta forma giydiği bu maçta elde edilen zaferin bizim için önemi çok büyüktür. Bu nedenle başta futbolcularımı ve teknik heyetimi yürekten kutluyorum. Kazanılan bu galibiyeti de tüm sevenlerimize armağan ediyorum. Ligde kalan maçlara aynı ciddiyetle çıkacağız, iddiamız yok. Ama kazanma azmimizden de taviz vermeyeceğiz. Her maça büyük bir ciddiyetle çıkacağız. Kalan tüm maçlarımızı kazanmak için mücadele edeceğiz. Hedefimiz kalan 4 maçtan 4 galibiyet almaktır." - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:19 Kaynak: İHA
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