Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de Kadın Futbolcu Ayrıldı

Amed Sportif Faaliyetler'de Kadın Futbolcu Ayrıldı

1 saat önce

Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, bir futbolcu ile yollarını ayırdı.

Amed Sportif Faaliyetler'de Kadın Futbolcu Ayrıldı, System.String[]
Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, bir futbolcu ile yollarını ayırdı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, kaleci Ekaterine Ulasevich ile yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Kadın futbol takımımızın başarılı file bekçisi Ekaterina Ulasevich, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Ekaterina'ya kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz". - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:54 Kaynak: İHA

Futbol, Spor
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