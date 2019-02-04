Amed Sportif Faaliyetler'de Kadın Futbolcu Ayrıldı
1 saat önce
Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, bir futbolcu ile yollarını ayırdı.
Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, bir futbolcu ile yollarını ayırdı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, kaleci Ekaterine Ulasevich ile yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Kadın futbol takımımızın başarılı file bekçisi Ekaterina Ulasevich, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Ekaterina'ya kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz". - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:54 Kaynak: İHA
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