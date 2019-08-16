Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de kombine bilet satışları devam ediyor
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Amed Sportif Faaliyetler'de kombine bilet satışları devam ediyor

45 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de kombine bilet satışları devam ediyor.

Amed Sportif Faaliyetler'de kombine bilet satışları devam ediyor, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de kombine bilet satışları devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler'de bir yandan da kombine satışları sürüyor. Biletler kredi kartı ile tek seferlik veya taksit halinde satılıyor. Kombine biletleri kulübün e-ticaret mağazası üzerinden satılıyor.

Biletler ayrıca Ceylan Karavil AVM'de bulunan Amed Store mağazası ile kentin birçok noktasında bulunan stantlarda satılıyor.

Yeni sezon kombine biletleri fiyatları, VİP bin lira, VİP altı kapalı tribünü 500 lira, kapalı tribünü 350 lira ve maraton tribünü ise 250 liradan oluşuyor. - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:27 Kaynak: İHA
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