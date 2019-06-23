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Amed Sportif Faaliyetler'de kongre ertelendi

1 saat önce

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in Olağan Genel Kurulu ertelendi.

Amed Sportif Faaliyetler'de kongre ertelendi, System.String[]
TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in Olağan Genel Kurulu ertelendi.

Yeşil kırmızılı beyazlı takımın dün yapılması gereken Olağan Genel Kurulu çoğunluk sağlanmadığı için 30 Haziran'a ertelendi. Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler'de yeni yönetim çalışmaları devam ediyor. Metin Kılavuz'un başkanlığında yeni bir yönetimin iş başına gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kentteki yerel yönetimler, iş çevreleri, STKlar ve spor taban birlikleriyle toplantılar yaparak yeni süreçle ilgili görüşlerini alan Metin Kılavuz'un başkanlığındaki oluşumun Büyükşehir Belediyesi ve DTSO başta olmak üzere STK'lar tarafından da desteklendiği ifade ediliyor. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:39 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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