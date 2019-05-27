Amed Sportif Faaliyetler'de maddi sorunlara çözüm aranıyor

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de, maddi sorunlar çözüm bekliyor.

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de, maddi sorunlar çözüm bekliyor.



Maddi sorunlar nedeniyle oldukça zor günler geçiren Diyarbakır temsilcisinde, kaynak arayışları sıklaştı. Daha önce gündeme gelen olağanüstü genel kurul kararının da askıya alındığı yeşil kırmızılı beyazlı kulüpte, maddi sorunların çözümü için önce belediyeler ve STK'ların kapısı çalınacak daha sonra ise işadamı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Nihat Özedmir'e gidilerek, destek istenecek.



Göreve devam etme kararı alan yönetim, maddi sorunları çözmek için arayışlarını sürdürüyor. Kulübün acil olarak ödemesi gereken 2 buçuk milyon liralık borç için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarla görüşmeleri n devam ettiği belirtiliyor. Bunun dışında başka organizasyonlar yapılarak maddi destek elde edilmesi de planlanırken, bir başka gündem de işadamı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Nihat Özedmir oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Nihat Özdemir'in Diyarbakır'a gelerek destek arayışlarında bulunacağı sırada Amedspor'un kulübün içinde bulunduğu sorunları dile getirip maddi destek isteyeceği iddia edildi. Daha önce birçok bölge kulübüne destek veren Özdemir'in Amedspor'un destek talebine olumlu yanıt vermesi bekleniliyor.



Bir yandan maddi sorunları aşmaya çalışan yönetimin diğer yandan da teknik direktör sorununu çözmeye çalıştığı ortaya çıktı. Birçok ismin gündeme geldiği Amed Sportif Faaliyetler'de, Ramazan Bayramı sonrasında yeni teknik heyetini belirleneceği öğrenildi. İç ve dış transfer çalışmaları ise daha sonra gerçekleşecek.



Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler'in Almanya'da yapılan geceden 70 bin avro toplandığı ileri sürüldü. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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