Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de Manisa hazırlıkları başladı
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Amed Sportif Faaliyetler'de Manisa hazırlıkları başladı

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, bu hafta sonu deplasmanda yapacağı Manisa Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı.

Amed Sportif Faaliyetler'de Manisa hazırlıkları başladı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, bu hafta sonu deplasmanda yapacağı Manisa Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı.


Geçen hafta önemli bir galibiyet alarak, ligde rahat bir nefes alan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, hafta sonunda lig lideri ile yapacağı maça odaklandı. Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde haftanın ilk çalışmasını gerçekleştiren yeşil kırmızılı beyazlı takım, 24 Kasım Pazar günü yapacağı maçtan en az 1 puan alıp, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.


Dün yapılan ve teknik direktör Mehmet Budakın gözetiminde gerçekleşen çalışmada yeşil kırmızılı beyazlı ekip, kondisyon ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Güneşli bir havada yapılan idmana futbolcular koşu ile başladı. Kültür fizik hareketleriyle devam eden idman, yarı sahada çift kale ve özel bir çalışmayla sona erdi.


Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanı Amed Sportif Faaliyetler'in bazı yöneticileri de takip etti. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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