Amed Sportif Faaliyetler'de Sarıyer Hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de Sarıyer maçı hazırlıkları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de Sarıyer maçı hazırlıkları başladı.



Geçen haftayı deplasmanda aldığı Keçiörengücü yenilgisiyle puansız kapatan yeşil kırmızılı beyazlı ekipte, gözler Pazar günü lider Sarıyer'le Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maça çevrildi. Maçın hazırlıklarına başlayan Amed Sportif Faaliyetler, ilk yarıda deplasmanda 1-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde çalışmalara başlayan Amed Sportif Faaliyetler'de parola galibiyet olarak belirlendi. Teknik Direktör Mehmet Budakın gözetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı takımda, cezalı olan Mehmet Sıddık İstemi bu hafta da oynamayarak cezasını tamamlayacak.



Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer maçı hazırlıklarına bugün kendi tesislerinde yapacağı idmanla devam edecek. - DİYARBAKIR

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