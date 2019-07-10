Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de Sıddık ile yollar ayrıldı
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Amed Sportif Faaliyetler'de Sıddık ile yollar ayrıldı

33 dakika önce

TFF 2. Lig Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, deneyimli futbolcularından Mehmet Sıddık İstemi ile yollarını ayırdı.

Amed Sportif Faaliyetler'de Sıddık ile yollar ayrıldı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Sıddık, Diyarbakır, Spor
TFF 2. Lig Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, deneyimli futbolcularından Mehmet Sıddık İstemi ile yollarını ayırdı.

Son 4 sezonda Amed Sportif Faaliyetler'in formasını giyen ve zaman zaman ortaya koyduğu başarılı futboluyla adını duyuran Mehmet Sıdık İstemi'nin takımla kesin olarak ayrıldığı bildirildi. Daha önce 1461 Trabzon, Karşıyaka ve Şanlıurfaspor formalarını giyen Diyarbakırlı futbolcu, futbola Diyarbakır Gençlerbirliği kulübünde başladı. 1991 doğumlu olan ve orta saha mevkisinde görev yapan Mehmet Sıdık İstemi, Türkiye liglerinde toplam 29 gole imza attı. Süper Ligde sadece 1 kez forma giyen Mehmet Sıddık İstemi, TFF 1. Ligi'nde 99, 2. Lig'de 136, 3. Lig'de 13, U21'de 43 ve Ziraat Türkiye Kupasında ise 23 kez forma giydi.

TFF 2. Lig'deki bazı takımlarla görüşen 28 yaşındaki futbolcunun, en geç gelecek hafta içinde bir kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
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