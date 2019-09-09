Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de sürpriz ayrılık
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Amed Sportif Faaliyetler'de sürpriz ayrılık

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Ramazan Erin görevinden ayrıldı.

Amed Sportif Faaliyetler'de sürpriz ayrılık, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Ramazan Erin görevinden ayrıldı.


Sezona Sancaktepe Futbol Kulübü yenilgisiyle başlayan ve geçen haftada Zonguldak Kömürspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik direktör Ramazan Erin ve yardımcılarıyla dün bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından teknik direktör Ramazan Erin ve yardımcılarıyla karşılıklı anlaşma sağlandı ve yollar ayrıldı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:


"Yönetim kurulumuz, bugün yaptığı toplantı neticesinde profesyonel futbol A takımımız teknik direktörü Ramazan Erin ve ekibi ile yolların ayrılması yönünde karar almıştır. Ramazan Erin ve ekibine bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz."

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:15 
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