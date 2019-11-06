Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de Tarsus maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler'de Tarsus maçı hazırlıkları

Amed Sportif Faaliyetler'de Tarsus maçı hazırlıkları

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıkları devam ediyor.

Amed Sportif Faaliyetler'de Tarsus maçı hazırlıkları, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıkları devam ediyor.


Geçen hafta sahasında Başkent Akademi Futbol Kulübü'nü yenerek, bu sezonun ikinci ve evindeki ilk galibiyetine imza atan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına moralli bir şekilde sürdürüyor. Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde çalışmasını gerçekleştiren Amed Sportif Faaliyetler'de, futbolcuların moralli oldukları gözlendi. Kros ve kondisyon ağırlıklı bir idmana imza atan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaparak, çalışmayı sonlandırdı. Bazı yöneticilerin de takip ettiği idmanda futbolcuların neşeli olmaları, teknik heyeti sevindirdi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Tarsus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
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