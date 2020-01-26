Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Budakın istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Budakın istifa etti - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Budakın istifa etti

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mehmet Budakın, görevinden istifa etti.

Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Budakın istifa etti, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mehmet Budakın, görevinden istifa etti.


TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de istifa haberi geldi. Amed spor Sportif Faaliyetler teknik direktörü Mehmet Budakın, 4-2 kaybedilen Hacettepespor maçından sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yazılı açıklama yapan Budakın şu ifadelere yer verdi:


"2019-2020 futbol sezonunun 3. haftasında göreve başladığım Amedspor teknik sorumluluğu görevinden, kulübün önünü açma adına istifa ediyor, bu süreçte bana ve ekibime gösterilen ilgi, anlayış ve desteğe başta yönetim kurulu olmak üzere, kulüp çalışanları ve değerli Amedspor camiası ve taraftarlar derneklerine teşekkür ederim. 0 puanla aldığımız takımımızın başında bulunduğumuz 18 lig maçında aldığımız 5 galibiyet 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle küme düşme hattının üzerinde bırakıyorum. Durumu spor kamuoyunun bilgisi ve takdirine bildirir destek olan herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Amedspor'a üstün başarılar dilerim." - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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