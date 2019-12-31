Amed Sportif Faaliyetler'de transfer - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler'de transfer - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler'de transfer

10 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Kırşehir Belediyespor'un deneyimli futbolcularından İlker Sayan'ı kadrosuna kattı.

Amed Sportif Faaliyetler'de transfer, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Kırşehir Belediyespor'un deneyimli futbolcularından İlker Sayan'ı kadrosuna kattı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in Antalya'da günde çift idman yapan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, teknik sorumlu Mehmet Budakın yönetiminde Side'de güç depoluyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı planlayan Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Kırşehir Belediyespor'un deneyimli futbolcularından İlker Sayan'ı kadrosuna kattı. Ligin en deneyimli futbolcuları arasında yer alan ve profesyonel futbol yaşantısında 68 gole imza atan İlker Sayan'ın, yeşil kırmızılı beyazlı takımın Antalya'daki devre arası kampına katılarak, takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi.


Antalya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirip, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı planlayan Diyarbakır temsilcisi, Muhammet Burak Taşdemir, Muhammet Yılmaz ve Onur Akın'la yollarını ayırmıştı. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, giden futbolcularının yerini doldurmak için, 2. Lig ve 3. Lig'den oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. - DİYARBAKIR

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı
Max Kruse ve Fırat Aydınus'un performansı geceye damga vurdu Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı

Son Dakika Haberleri
00:14 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı - Son Dakika Spor
22:14 Max Kruse ve Fırat Aydınus'un performansı geceye damga vurdu - Son Dakika Spor
18:45 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Her zamankinden daha fazla destek istiyorum" - Son Dakika Spor
16:31 Dünya rekortmeni Birgül Erken Sakaryabaşı'nda nefes tuttu - Son Dakika Spor
15:37 Naz Aydemir Akyol: "Olimpiyatlara katılma şansımız yüksek" - Son Dakika Spor
14:23 Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel: "2-3 oyuncu transfer edeceğiz" - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 00:44:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amed Sportif Faaliyetler'de transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]