Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de transfer sürüyor
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Amed Sportif Faaliyetler'de transfer sürüyor

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler iç transfer çalışmalarına bir oyuncu daha eklendi.

Amed Sportif Faaliyetler'de transfer sürüyor, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler iç transfer çalışmalarına bir oyuncu daha eklendi.

Geçen sezon Keçiörengücü'nden transfer edilen Muhammed Yılmaz ile bir yıllık sözleşme yenilendi. Muhammet'in anlaşmasıyla Amed Sportif Faaliyetler'de iç transferde anlaşma sağlanan futbolcu sayısı 9'a yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden, konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Geçen sezon formamızı giyen forvet mevkisinde görev yapan 28 yaşındaki Muhammet Yılmaz ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup sporcumuz ile sözleşme yenilenmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde geçen sezon formamızı terleten Muhammet Yılmaz ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır. Deneyimli futbolcu, geçen sezon takımımız ile 12 maça çıkıp 2 de gol atmıştı. İmza için kentte gelen sporcumuz için tören düzenlenmiştir. İmza töreninde futbol şube sorumlu yöneticilerimizden Cemal Doğrul ve kulüp basın sözcümüz Mirza Tanaman katılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:11 Kaynak: İHA
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