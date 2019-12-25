Amed Sportif Faaliyetler'de yeni devre arası kampı - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler'de yeni devre arası kampı - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler'de yeni devre arası kampı

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in devre arası hazırlık kampı Antalya'da başladı.

Amed Sportif Faaliyetler'de yeni devre arası kampı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in devre arası hazırlık kampı Antalya'da başladı.


Günde çift idman yapan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, teknik sorumlu Mehmet Budakın yönetiminde Side'de güç depoluyor. 3 Ocak'a kadar devam edecek çalışmalar sırasında iki hazırlık maçı yapılması bekleniyor.


Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik heyetin takımdan 5 futbolcunun ayrılmasını istediği, bu isimlerin hafta içinde yönetim tarafından açıklanmasının beklendiği belirtildi. Takıma yapılacak takviyeler için ise arayışlar devam ediyor. 2. Lig ve 3. Lig'den oyuncularla görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Side, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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