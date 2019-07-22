Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlık kampı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlık kampı başladı.
Yeşil kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabına Diyarbakır
'da başladı. Talaytepe Şehmus Özer
tesislerinde gerçekleşen idmana tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Ramazan Erim gözetiminde gerçekleşen çalışma, kros ve kondisyon ağırlıklı gerçekleşti. Çalışmaya, yeni transferler ve seçmelerde beğenilen futbolcular da katıldı. Yaklaşık 2 saat süren idmanı yöneticiler de takip etti. Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek. - DİYARBAKIR
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