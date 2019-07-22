Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlık kampı başladı.

Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlık kampı başladı.

Yeşil kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabına Diyarbakır'da başladı. Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde gerçekleşen idmana tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Ramazan Erim gözetiminde gerçekleşen çalışma, kros ve kondisyon ağırlıklı gerçekleşti. Çalışmaya, yeni transferler ve seçmelerde beğenilen futbolcular da katıldı. Yaklaşık 2 saat süren idmanı yöneticiler de takip etti. Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek. - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ozan Kabak sezonun ilk maçında yok Interli futbolcu Bakayoko, Menemenspor'a geliyor! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı satmama kararı aldı UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:21:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]