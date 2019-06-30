Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'de yönetim belli oldu
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Amed Sportif Faaliyetler'de yönetim belli oldu

1 saat önce

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Genel Kurul'u yapıldı.

Amed Sportif Faaliyetler'de yönetim belli oldu, System.String[]
TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Genel Kurul'u yapıldı. Kongrede, Metin Kılavuz başkanlığında oluşan yeni yönetim, oy birliğiyle göreve seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan kongreye, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, STK temsilcileri, spor taban birlikleri yöneticileri, eski ve yeni yöneticiler, eski futbolcu ve antrenörlerde takip etti.

Amed Sportif Faaliyetler eski kulüp başkanlarından İhsan Avcı'nın divan başkanlığına seçildiği kongre, esik başkan Ali Karakaş'ın açılış konuşmasıyla sürdü. Faaliyet ve denetleme raporunun okunmasının ardından, tek liste halinde gidilen kongrede Metin Kılavuz başkanlığında oluşan yeni yönetim, oy birliğiyle göreve seçildi. Daha önce 15 olan yönetim kurulu sayısı, tüzük değişikliğiyle 23'e çıkarıldı.

Yönetim seçiminin ardından kürsüye gelen Metin Kılavuz, Amed Sportif Faaliyetler'i en iyi yerlere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kılavuz, kendilerini göreve getiren delegelere teşekkür ederek, konuşmasını tamamladı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:31 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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