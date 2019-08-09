Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'den açıklama
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Amed Sportif Faaliyetler'den açıklama

59 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yalan ve yanlış haberlere yönelik bir açıklama yapıldı.

Amed Sportif Faaliyetler'den açıklama, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yalan ve yanlış haberlere yönelik bir açıklama yapıldı.

Kulüp Başkanı Metin Kılavuz tarafından yapılan açıklamada, asılsız ve asparagas haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan 'Amedspor teknik direktörlük görevi için Bilgin Erdem ile anlaştı' şeklindeki haber tamamen asparagas bir paylaşımdır. Bu tür haber değeri olmayan paylaşımlara itibar edilmemesi ve bu yönlü paylaşımların kulübümüzü yıpratmaya yönelik olduğunu belirtir, Amedspor yönetim kurulu olarak teknik heyetimize güvendiğimizi ve sonuna kadar arkalarında olduğumuzu kamuoyuna önemle duyururuz." - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
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