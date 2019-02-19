Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'den Kınama Mesajı

Amed Sportif Faaliyetler'den Kınama Mesajı

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Cizrespor'a yapılan saldırıyı kınadı.

Amed Sportif Faaliyetler'den Kınama Mesajı, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Cizrespor'a yapılan saldırıyı kınadı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Cizrespor, bu hafta Antalya'da oynadığı Serik Belediyespor maçında, taraftarın ırkçı saldırısına maruz kaldı. Müsabaka başlamadan önce sahada taraftarlar Cizrespor aleyhine ırkçı tezahüratlarda bulundu. Müsabaka sonrası Cizrespor'un 3 oyuncusu ve kaleci hocası darp edildi.

Müsabakada ilk golü Cizrespor attı. Tabelada skor 1-0 olurken sahada ırkçı tezahüratlar arttı. Hakemin verdiği sarı ve kırmızı kartlardan dolayı Cizrespor'un 3 oyuncusu da gelecek hafta oynanacak 1461 Trabzon müsabakasında cezalı duruma düştü. Maç sonucu 1-1 olurken taraftarlar saha dışına çıkan oyunculara saldırdı. Saldırı sonrası Cizrespor'un 3 oyuncusu ve kaleci hocası darp edildi. Oyuncular zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.

Çirkin saldırıyı kınıyoruz

Maç sonrası bölge kulüpleri ırkçı saldırıya tepki gösterdi. Tepki gösterenlerden biri de geçmişte defalarca saldırıya uğrayan Amedspor oldu. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Amedspor, "Cizrespor'un Serik Belediyespor ile oynadığı maçta bölge temsilcimize yönelik gerçekleşen saldırıda sporcu ve antrenörler yaralanmıştır. Kulüp olarak benzerlerine çokça maruz kaldığımız çirkin saldırıyı kınıyor ve Cizrespor'a geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:42 Kaynak: İHA

serik, Türkiye Futbol Federasyonu, Cizrespor, Spor
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