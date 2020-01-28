Amed Sportif Faaliyetler'den teknik direktör açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler'den teknik direktör açıklaması - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler'den teknik direktör açıklaması

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yönetim teknik direktör konusu ile ilgili açıklama yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler'den teknik direktör açıklaması, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yönetim teknik direktör konusu ile ilgili açıklama yaptı.


Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Budakın'ın kendi isteği ile istifa ettiği belirtilerek, yeni hoca arayışlarının sürdüğü kaydedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:


"Futbol A takımımız teknik direktörü Mehmet Budakın oynanan Hacettepespor maçı sonrası, kulübün önünü açma doğrultusunda, kendi isteği ile istifa kararı almıştır. Mehmet Budakın hocaya zorlu süreçte kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek yaşamında başarılar dileriz. İstifa sonrası boşalan teknik direktörlük görevi için ivedilikle ve derinlikli olarak çalışmaya başlanmıştır." - DİYARBAKIR

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:52 Kaynak: İHA
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