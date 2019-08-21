Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'den teşekkür mesajı
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Amed Sportif Faaliyetler'den teşekkür mesajı

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Amed Sportif Faaliyetler'den teşekkür mesajı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.


Kocaeli Kartepe'de ikinci etap hazırlık dönemini geçiren yeşil kırmızılı beyazlı ekip, önceki gün Gölcük spor ile bir hazırlık maçı yaptı. 1-1 berabere sonuçlanan maçın ardından Gölcükspor yönetimi Amed Sportif Faaliyetler dostane bir şekilde ağırlayarak, spor camiasının takdirini topladı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü de Gölcükspor'un bu jestine kayıtsız kalamadı. Yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, sosyal paylaşım siteleri başta olmak üzere birçok sosyal alanda Gölcükspor için teşekkür mesajı yayımladı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün yayımladığı teşekkür mesajı şöyle:


"Gölcükspor yönetimi ve taraftarı centilmence sona eren hazırlık maçının ardından takımımızı dostane bir şekilde ağırladı. Gölcükspor yönetimi, kulüp tesislerinde oynanan ve 1-1'lik skorla sona eren maçın ardından takımımızı akşam yemeğinde ağırladı. Her zaman dostane ilişkileri büyük bir kazanç olarak görüyoruz. Bu vesileyle gerek Gölcükspor yönetimi gerekse de taraftarlarının hem maç esnasında hem de maçın ardından takımımıza gösterdikleri yoğun ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz." - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gölcükspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
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