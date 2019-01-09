Amed Sportif Faaliyetler'den Transfer
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TFF
2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, Beşiktaş
'ın altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Furkan Yaman
ile 1,5 yılığına anlaştı.
Daha önce Beşiktaş U12, Menemen Belediyespor
, Eyüpspor
, Kayserispor
, Nazili Belediyespor, Gümüşhane
ve Osmanlıspor kulüplerinde mücadele eden ve kariyerinde toplamda 116 maçta görev alıp, 33 gol atan Furkan Yaman, Amed Sportif Faaliyetlerin yeni futbolcusu oldu. Resmi sözleşme imzalayan Furkan yaman, takımla birlikte çalışmalara başladı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:22 Kaynak: İHA
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