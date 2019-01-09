Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'den Transfer

Amed Sportif Faaliyetler'den Transfer

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Amed Sportif Faaliyetler'den Transfer, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, Beşiktaş'ın altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Furkan Yaman ile 1,5 yılığına anlaştı.

Daha önce Beşiktaş U12, Menemen Belediyespor, Eyüpspor, Kayserispor, Nazili Belediyespor, Gümüşhane ve Osmanlıspor kulüplerinde mücadele eden ve kariyerinde toplamda 116 maçta görev alıp, 33 gol atan Furkan Yaman, Amed Sportif Faaliyetlerin yeni futbolcusu oldu. Resmi sözleşme imzalayan Furkan yaman, takımla birlikte çalışmalara başladı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Furkan Yaman, Spor
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