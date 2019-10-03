Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler disipline sevk edildi
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Amed Sportif Faaliyetler disipline sevk edildi

11 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve geçen hafta sahasında ligin son sırasında yer alan Şanlıurfaspor'a puan kaptıran Amed Sportif Faaliyetler, disipline sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler disipline sevk edildi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve geçen hafta sahasında ligin son sırasında yer alan Şanlıurfaspor'a puan kaptıran Amed Sportif Faaliyetler, disipline sevk edildi.


Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda gece oynanan maçta, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.


Ligin son sırasında yer alan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 12 puanı silinen Şanlıurfaspor, Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kalarak, sezonun ilk puanını almıştı. Şanlıurfaspor'un elde ettiği 1 puan, aldığı cezalara mahsup edildi ve -11 puanda kaldı. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Diyarbakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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